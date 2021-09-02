Son dakika haberi: BARAJ GÖLÜNDEKİ YÜZEN ADALAR SABİTLENECEK - Son Dakika

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ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Çat Baraj gölündeki yüzen adaların, su debisinin azalması sonucu veya rüzgarla sürüklenip kıyıya oturmasının önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı. Alanları 100 ila 500 metrekare arasında değişen yüzen adaların zemine monte edilerek hareketlerinin engellenmesi ya da birbirine belirli mesafede bağlanarak sürekli yüzer halde tutulması hedefleniyor.

Çelikhan'ın Petelik mevkisindeki Çat Baraj gölünde, oluşumları yaklaşık 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki yükseklikleri 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada yer alıyor. Yaz mevsiminde çok sayıda kişinin ziyaret ettiği yüzen adalar, su debisinin düşmesi nedeniyle veya kuvvetli rüzgarların etkisiyle kıyıya vurarak zarar görüyor.

Çelikhan Kaymakamlığı, yüzen adaların zarar görmemesi için çalışma başlattı. Akademisyenlerin katılımıyla yapılan fizibilite çalışmasının ardından yüzen adaların sabitlenerek zarar görmesinin önlenebileceği kanaatine varıldı. Fizibilite çalışmasının ardından detaylı çalışma ile yüzen adaların zeminine ağırlık bağlanarak hareketinin kısıtlanması veya belirli mesafelerde birbirine bağlanarak kıyıya yanaşmasının engellenmesi yöntemleri ön plana çıktı. Yapılacak akademik çalışmaların ardından hangi yöntemin uygulanacağına karar verileceği belirtildi.

Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, baraj gölünde su seviyesinin düşmesi veya doğa şartlarından dolayı yüzen adaların kıyıya oturmasının önlenmesi için çalışma yapıldığını söyledi. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alınarak fizibilite çalışmalarının yapıldığını aktaran Akın, Baraj gölünde bulunan yüzen adaları korumak için bir proje yaptık. İpekyolu Kalkındırma Ajansı tarafından desteklerinin proje kapsamında Tabiat Varlıklarını Koruma kurulundan gerekli izinler alınarak fizibilite çalışması yapıldı. Çat Baraj gölünde bulunan yüzen adalar, su debisinin düşmesiyle kıyıya vurarak tahrip oluyordu. Bunu engellemek amacıyla yüzen adaların su yüzeyinde sabitlenmesini amaçlıyoruz. Akademik olarak yapılan çalışmalarda karara varılmasının ardından oluşturulacak proje ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne başvuracağız dedi.

Yüzen adaları su yüzeyinde tutmayı planladıklarını anlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İşletme Mühendisi Mert Baran ise, Yüzen adaların su yüzeyinde sabitlenmesi ile bu doğal güzelliklerin yok olması önlenecektir. Aynı zamanda projenin tamamlanması ve tanıtımının yapılması ile baraj gölü yüzeyindeki yüzen adalar, ilçe turizmine önemli katkı sağlayacaktır diye konuştu.