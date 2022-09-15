Son dakika haberi! Baraka cinayetinde 2 sanığa müebbet - Son Dakika
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Son dakika haberi! Baraka cinayetinde 2 sanığa müebbet

15.09.2022 19:12
Son dakika haberi! Baraka cinayetinde 2 sanığa müebbet

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de, yılbaşı gecesi ormandaki bir barakada Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Görkem Doğan (23) ile Benan Birtane (55), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, yılbaşı gecesi ormandaki bir barakada Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Görkem Doğan (23) ile Benan Birtane (55), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Göktuğ Tamer Kutlusak, yılbaşı gecesi kardeşi ve 2 arkadaşıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi, Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gitti. Burada alkol alan Kutlusak ve arkadaşları, ormandaki bir barakada kalan madde bağımlısı Görkem Doğan ve Benan Birtane ile tartıştı. Çıkan kavgada karın bölgesinden bıçaklanan Kutlusak, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarından cinayet şüphelilerinin olay yerinden bisikletle kaçan Görkem Doğan ile arkadaşı Benan Birtane olduğunu belirledi. İki şüpheli de kısa sürede yakalanarak cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutuklu sanıklar Görkem Doğan ve Benan Birtane hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Doğan ve Birtane'nin yanı sıra avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanıklar birbirlerini suçladı. Sanıklardan Benan Birtane, Kutlusak'ı kendisinin öldürmediğini öne sürerek, "Biz diğer sanıkla beraber olay yerindeki barakada buluşup vakit geçiriyorduk. Maktul, olay günü barakaya zarar vererek içeri girdi. Daha sonra dışarıya çıktık. Küfür etme meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Maktul ile diğer sanık Görkem arasında itişip kakışma oldu. Görkem yere düştü. Bu sırada yemek yapmak için kullandığımız bıçak yerdeydi. Görkem, bıçağı yerden alıp maktule doğru rastgele salladı. Olay yerinden kaçtı. Ben hiçbir şeye karışmadım" dedi.'OLAY ANLIK GELİŞTİ'

Diğer sanık Görkem Doğan ise Kutlusak'ın kendisine küfredip yüzüne tükürdüğünü iddia ederek, "Maktul beni iterek yere düşürdü. Yerde yemek yapmak için kullandığımız bıçak vardı. Bu sırada bıçağı alarak kendimi korumak için savurdum. Öldürme veya yaralama kastıyla hareket etmedim. Olay anlık gelişti. Hemen olay yerinden kaçtım. Daha sonra sanık Benan ile sabaha doğru görüştüğümüzde elinde ucu kanlı bir bıçak vardı. Bu benim kullandığım bıçak değildi" diye konuştu. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklar Görkem Doğan ve Benan Birtane'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Baraka cinayetinde 2 sanığa müebbet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Baraka cinayetinde 2 sanığa müebbet - Son Dakika
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