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Son dakika haberi | Barakada yangın çıktı, 11 köpek telef oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Barakada yangın çıktı, 11 köpek telef oldu

22.11.2021 13:34
Son dakika haberi | Barakada yangın çıktı, 11 köpek telef oldu

Son dakika haberler: DÜZCE (İHA) – Düzce'de elektrik kontağından çıkan yangın barakayı küle çevirirken, 11 yavru köpek ise telef oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de elektrik kontağından çıkan yangın barakayı küle çevirirken, 11 yavru köpek ise telef oldu.

Olay, Düzce Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Kocatepe'ye ait köpek barakasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar hemen yangını söndürmeye çalışırken, kulübe içerisinde bulunan cane corsa cinsi köpek ve yavrularını alevlerin arasından çıkartmaya çalıştı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Elleriyle tek tek enkazı kazıyan ekipler, 11 yavru köpeğin cansız bedenine ulaştı. Elektrik kontağından çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Yavru köpeklerin telef olması mahalleliyi üzdü

Cane corsa cinsi 11 yavru köpeğin telef olduğunu duyan mahalleli üzüntüye kapılırken, yavru köpekleri besleyen Kocatepe ailesinin küçük fertleri de gözyaşlarına hakim olamadı. - DÜZCE

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Barakada yangın çıktı, 11 köpek telef oldu - Son Dakika


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