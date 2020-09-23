Son dakika haberi... Barikat kurarak saldırı girişiminden kurtulan sağlık çalışanları o anları Bakan Koca'ya anlattı - Son Dakika

Barikat kurarak saldırı girişiminden kurtulan sağlık çalışanları o anları Bakan Koca'ya anlattı
ANKARA - Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınlarının saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanları, o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı.
Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınlarının saldırı girişiminden barikat kurarak kurtulan sağlık çalışanları, korku dolu o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya anlattı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarını tek tek dinlerken geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti. Koca o anları şu ifadelerle paylaştı:
"Keçiören EA Hastanemize yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net: Fedakarlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 02:55 - Kaynak: İHA
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