Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

30.07.2022 18:52
Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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