MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızdan teröre geçit yok! Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.