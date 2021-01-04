Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi. Paylaşımda, kahraman Türk komandolarının, huzur ve güven ortamını bozmak için sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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