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Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

29.01.2022 11:20
Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesinin sürdüğü belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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Milli Savunma Bakanlığı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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