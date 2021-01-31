Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediliyor
31.01.2021 15:23
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı eğitimlere devam edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı eğitimlere devam edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediyoruz. METİ timlerimiz, 63 okuldaki 8 bin 947 öğrenci ve 388 öğretmene mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Kemal Ademi'yi istiyor Husumetlisi ile bir kadını vurduktan sonra kaçan firari, teslim olmak yerine kendi canına kıydı Beşiktaş ile anlaşan futbolcu Bilal Ceylan, Eskişehirspor'a veda etti PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı" Baskın yapılan kumarhanenin girişindeki 'maskesiz girilmez' tabelası pes dedirtti Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz