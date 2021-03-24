Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
24.03.2021 09:57
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.
Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.
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