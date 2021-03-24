Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

24.03.2021 09:57
Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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