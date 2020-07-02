Son dakika haberi... Barış Pınarı Bölgesindeki hayvanlar hastalıklara karşı aşılandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenin Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, hastalıklara karşı aşılanmaya başlandı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezince (SUDKOM) çeşitli çalışmalar yürütülüyor.



Bu kapsamda, SUDKOM Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü ekipleri, yaz sıcaklarının başlamasıyla bölgedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanları hastalıklara karşı aşılamaya başladı.



Tel Abyad'a bağlı Mışrefe, Şeyh Ahmet, Babıl Have, Sert, Aisavi ve Cındavi köylerini ziyaret eden ekipler, köylerdeki 2 bin 348 koyun, 1 inek ve 7 köpeği veba hastalığına karşı aşıladı.



Veteriner hekim Mehmet Kırgın, hayvancılıkla uğraşan köylülerle sohbet ederek, hayvan yetiştiriciliğinde dikkat gösterilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıklara karşı aşılamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Köylüler de çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.