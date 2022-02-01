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Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı

01.02.2022 14:21
Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) geçirmeye çalışan 2 PKK/YPG'lı teröristi yakaladı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) geçirmeye çalışan 2 PKK/YPG'lı teröristi yakaladı.

Muhalif askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22 Ocak'ta, YPG/PKK işgalindeki alandan Barış Pınarı Harekatı bölgesine geçmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist, temas hattındaki SMO bileşenlerinden Hamza Tümeni mensuplarınca fark edildi.

Bölgeye çok sayıda EYP geçirmeye çalıştıkları sırada yakalanan YPG/PKK'lı Ebu Emir kod adlı Ali Muhammed Hasan ile Delil kod adlı İbrahim Mustafa el-Murid, SMO'ya bağlı Askeri Polis birimine teslim edildi.

PKK/YPG'li teröristler, Askeri Polis biriminde yapılacak işlemlerinin ardından Askeri Mahkeme'ye sevk edilecek.

Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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