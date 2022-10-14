BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDEN ESKİ SEVGİLİSİNİ DAHA ÖNCE DE BACAĞINDAN VURMUŞ

Adana'da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Burak A. tarafından 11 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla öldürülen Bahar Torun'un (39) daha önce de aynı kişi tarafından sol bacağından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahar Torun'un Burak A. ile tanışıp sevgili olduktan sonra, Torun'un ayrılmak istemesi üzerine sürekli rahatsız edildiği, şüpheli tarafından 2021'de sol bacağından tabancayla vurulduktan sonra da işini bıraktığı kaydedildi. Temizlik firmasında işe giren Torun'un yerini bulan Burak A., tacizlerini sürdürmesi nedeniyle buradan da de 3 ay önce çıktığı öğrenildi.

CENAZESİNİ BÜYÜK OĞLU ALDI

Bahar Torun'un cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları ve diğer oğlu Enes Kaplan (19) tarafından teslim alındı. Torun'un cenazesi, defnedilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Gözaltındaki Burak A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.