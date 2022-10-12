Son dakika haberi... Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı

12.10.2022 12:20

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin barışmak için buluştuğu arkadaşını tabancayla yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin barışmak için buluştuğu arkadaşını tabancayla yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki 100. Yıl Mahallesi'nde Umut Emre D, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için sokakta buluştu. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Umut Emre D, yanındaki tabancayla Hünkar Deniz G'ye ateş açtı.

Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G, silahla ayağından vurularak yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli Umut Emre D. olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Hünkar Deniz G, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına, şüphelinin görüştüğü arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkarıp art arda ateş etmesi, yanlarındaki bir kişinin de saldırganı engellemeye çalışması yansıdı. Görüntüde, yaralanan kişinin bölgeden uzaklaşmasının ardından şüphelinin motosikletle kaçması da yer aldı.

YORUMLAR
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Son dakika gündem: BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA Son dakika gündem: BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda... Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda...
Kaynak: AA

Umut Emre, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı - Son Dakika
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