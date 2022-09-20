Son dakika haberi! BARIŞMAK İÇİN BULUŞUP TAŞLI, SOPALI, SANDALYELİ KAVGA ETTİLER; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! BARIŞMAK İÇİN BULUŞUP TAŞLI, SOPALI, SANDALYELİ KAVGA ETTİLER; O ANLAR KAMERADA

20.09.2022 12:13

Son dakika haberler: SİİRT'te, barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

SİİRT'te, barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavgada 9 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BARIŞMAK İÇİN BULUŞUP TAŞLI, SOPALI, SANDALYELİ KAVGA ETTİLER; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! BARIŞMAK İÇİN BULUŞUP TAŞLI, SOPALI, SANDALYELİ KAVGA ETTİLER; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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