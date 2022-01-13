Üye Girişi
Son dakika haberi | Barselona'daki terör saldırısının arkasında İspanya gizli servisinin olduğu iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi | Barselona'daki terör saldırısının arkasında İspanya gizli servisinin olduğu iddiası

13.01.2022 19:38
Son dakika haberi | Barselona'daki terör saldırısının arkasında İspanya gizli servisinin olduğu iddiası

Son dakika gündem haberine göre İspanya'nın Barselona kentinde ve Cambrils ilçesinde 17 Ağustos 2017'de meydana gelen ve 16 kişinin ölümüne 131 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırılarının arkasında İspanya gizli servisinin olduğu iddia edildi.

İspanya'nın Barselona kentinde ve Cambrils ilçesinde 17 Ağustos 2017'de meydana gelen ve 16 kişinin ölümüne 131 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırılarının arkasında İspanya gizli servisinin olduğu iddia edildi.

İspanya'da suç örgütü kurma, kara para aklama, rüşvet gibi 30 kadar suçtan yargılan emekli komiser ve iş insanı Jose Manuel Villarejo, Barselona'daki saldırının arkasında İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) olduğunu ileri sürdü.

Villarejo, tutuksuz yargılandığı bir davanın görüldüğü Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye girişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanyol gizli servisinin bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı Katalonya'nın İspanyol devletine ihtiyacı olduğunu göstermek için farklı örgütleri kışkırttığını, 17 Ağustos saldırısının da bunun bir sonucu olduğunu söyledi.

Villarejo, "sonuçlarını kötü hesaplayan dönemin CNI Başkanı Felix Sanz Roldan'ın büyük hatası sonrasında 17 Ağustos'taki saldırının olduğunu" savundu.

"Emekli olsam da tutuklanmama (Kasım 2017) kadar CNI ile çalışmaya devam ettim." diyen Villarejo, "Amaç hiçbir zaman bir terör saldırısını teşvik etmek değildi elbette ama birçok kez suç örgütlerini kışkırttılar. Bunu, Katalonya'ya riskte olduğu görünümü vermek ve İspanyol devletine ihtiyacı olduğunu göstermek için yaptılar." şeklinde konuştu.

İspanya'da 3 Kasım 2017 ile 3 Mart 2021 tarihleri arasında tutuklanarak cezaevine konan Villarejo'nun ortaya attığı iddialar, bu kişinin "yalan ve olayları çarpıtan" ifadeler verdiği gerekçesiyle ülkedeki koalisyon hükümetinde karşılık bulmadı.

Buna rağmen iddiaların araştırılmasını isteyen Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, sosyal medya hesabından "17 Ağustos her zaman hatırlayacağımız bir barbarlıktı. Eğer Villarejo'nun sözleri doğruysa hemen açıklama yapılması gerekir. Devletin nasıl çalıştığını biliyoruz. Bu yüzden iddiaların araştırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barselona'daki terör saldırıları

Barselona ve Cambrils'de 17 Ağustos 2017'de yaşanan saldırılarda toplam 16 kişi hayatını kaybetmiş (15'i Barselona'da), 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Cambrils'de polis çevirmesine takılan şüpheli 5 terörist çıkan çatışmada öldürülmüştü.

Bu olaylardan bir gün önce, Barselona'nın güneyindeki Alcanar ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada ise aralarında Fas vatandaşı ve Katalonya bölgesindeki bir camide imam olan Abdelbaki Es Satty'nin de olduğu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Yürütülen soruşturmalarda terör saldırılarını organize edenlerin bu evde ölen 2 kişi olduğu açıklanmış, yargılama sonunda Fas vatandaşı 3 kişi (Said Ben İazza, Driss Oukabir, Muhamed Houli) 8, 46 ve 53 yıl hapis cezaları almıştı.

YORUMLAR
500

17 Ağustos, Barselona, İspanya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Barselona'daki terör saldırısının arkasında İspanya gizli servisinin olduğu iddiası - Son Dakika


Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler         
17:49
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:49 Vatandaşlar ormanda karşılaştıkları ayıya övgüler yağdırdı: Maşallah, şunun güzelliğini görüyor musun?
18:46 Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
18:35 Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar
18:01 Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması
17:50 Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi
17:07 DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 19:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Barselona'daki terör saldırısının arkasında İspanya gizli servisinin olduğu iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement