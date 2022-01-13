İspanya'nın Barselona kentinde ve Cambrils ilçesinde 17 Ağustos 2017'de meydana gelen ve 16 kişinin ölümüne 131 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırılarının arkasında İspanya gizli servisinin olduğu iddia edildi.

İspanya'da suç örgütü kurma, kara para aklama, rüşvet gibi 30 kadar suçtan yargılan emekli komiser ve iş insanı Jose Manuel Villarejo, Barselona'daki saldırının arkasında İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) olduğunu ileri sürdü.

Villarejo, tutuksuz yargılandığı bir davanın görüldüğü Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye girişi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanyol gizli servisinin bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı Katalonya'nın İspanyol devletine ihtiyacı olduğunu göstermek için farklı örgütleri kışkırttığını, 17 Ağustos saldırısının da bunun bir sonucu olduğunu söyledi.

Villarejo, "sonuçlarını kötü hesaplayan dönemin CNI Başkanı Felix Sanz Roldan'ın büyük hatası sonrasında 17 Ağustos'taki saldırının olduğunu" savundu.

"Emekli olsam da tutuklanmama (Kasım 2017) kadar CNI ile çalışmaya devam ettim." diyen Villarejo, "Amaç hiçbir zaman bir terör saldırısını teşvik etmek değildi elbette ama birçok kez suç örgütlerini kışkırttılar. Bunu, Katalonya'ya riskte olduğu görünümü vermek ve İspanyol devletine ihtiyacı olduğunu göstermek için yaptılar." şeklinde konuştu.

İspanya'da 3 Kasım 2017 ile 3 Mart 2021 tarihleri arasında tutuklanarak cezaevine konan Villarejo'nun ortaya attığı iddialar, bu kişinin "yalan ve olayları çarpıtan" ifadeler verdiği gerekçesiyle ülkedeki koalisyon hükümetinde karşılık bulmadı.

Buna rağmen iddiaların araştırılmasını isteyen Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, sosyal medya hesabından "17 Ağustos her zaman hatırlayacağımız bir barbarlıktı. Eğer Villarejo'nun sözleri doğruysa hemen açıklama yapılması gerekir. Devletin nasıl çalıştığını biliyoruz. Bu yüzden iddiaların araştırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barselona'daki terör saldırıları

Barselona ve Cambrils'de 17 Ağustos 2017'de yaşanan saldırılarda toplam 16 kişi hayatını kaybetmiş (15'i Barselona'da), 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Cambrils'de polis çevirmesine takılan şüpheli 5 terörist çıkan çatışmada öldürülmüştü.

Bu olaylardan bir gün önce, Barselona'nın güneyindeki Alcanar ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada ise aralarında Fas vatandaşı ve Katalonya bölgesindeki bir camide imam olan Abdelbaki Es Satty'nin de olduğu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Yürütülen soruşturmalarda terör saldırılarını organize edenlerin bu evde ölen 2 kişi olduğu açıklanmış, yargılama sonunda Fas vatandaşı 3 kişi (Said Ben İazza, Driss Oukabir, Muhamed Houli) 8, 46 ve 53 yıl hapis cezaları almıştı.