Son dakika haberi... Barselonalı genç kız aşkı için Türkiye'ye taşındı - Son Dakika

İspanya'nın Barselona kentinde doğup büyüyen 23 yaşındaki Nuria Comerma Calatayud, bir yıl önce Mersin'de gençlik kampında tanıştığı Şahin Yıldırım ile hayatını birleştirmek için Türkiye'de yaşamaya başladı.

İngilizce öğretmeni olan ve 5 dil bilen Calatayud, Mezitli Belediyesinin geçen yıl düzenlediği gençlik kampına katılmak için Mersin'e geldi.

Mezitli Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü sorumlusu 30 yaşındaki Şahin Yıldırım ile tanışan Calatayud, ülkesine döndükten sonra Yıldırım ile görüşmeye devam etti.

Yıldırım ile hayatını birleştirme kararı alan ve Mersin'e yerleşen Calatayud, çok mutlu olduğunu, Türkiye'yi ve Mersin'i çok sevdiğini kaydetti.