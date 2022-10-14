Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra 'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika

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