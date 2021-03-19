Bartın'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İnkumu tatil beldesi yolunda F.Ç. (24) idaresindeki 34 CHL 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.K. (58) idaresindeki 67 ES 260 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrilen ve bir ağaca takılarak durabilen aracın sürücüsü S.K, bulunduğu yerden sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı.

Kazada sürücü S.K. ile diğer otomobildeki M.A. (31) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.