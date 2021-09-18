Son dakika haberi: Evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı - Son Dakika

Bartın'da bir evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

Orduyeri Mahallesi Ilıca Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yangın çıktı.

İlhan Gürdağ, eşi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada çıkan yangında alevler tüm daireyi sardı.

Yangının çıktığı sırasında uykuda olan Gürdağ, dumanları fark ederek eşi ve çocuklarını alarak dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Telefon şarjının takılı olduğu prizin kısa devre yapması sonucu çıktığı değerlendirilen ve evde büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürdü.

Gürdağ, bir anda alevlerin arasında kaldıklarını söyledi.

Çocukları hemen dışarı çıkardığını belirten Gürdağ, "Telefonu şarja takmıştık. Şarjın takılı olduğu priz yanmaya başlamış." dedi.