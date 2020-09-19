Son dakika haberi: Bartın'da jandarma ekipleri 18 günde 6 bin 786 aracı denetledi - Son Dakika

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eylül ayı süresince yapılan denetimlerde 6 bin 786 taşıt denetlenirken, 84 araca 63 bin 963 lira idari para cezası uygulandı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların trafik kazalarına karşı güvenli ortamlarda seyahat etmelerini sağlamaya yönelik olarak denetimlerin 7/24 esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.

1-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen genel ve özel denetimlerde 6 bin 706 şahsın sorgulandığı, 117 motosiklet, 32 otobüs, 38 tarım aracı, 411 işçi servisi ve 6 bin 188 otomobilin kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yazılı olan kuralları ihlal eden 84 araç sürücüsüne 63 bin 963 lira cezai işlem uygulanmış, 20 araç trafikten men edilmiş, 7 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, 8 aranan araç yakalanmıştır. Tüm bunların yanında önemle üzerinde durulan yol kenarı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 10 bin sürücü ve yolcu vatandaşımıza; 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın', 'Trafik Dedektifleri', 'Kırmızı Düdük', 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' isimli İçişleri Bakanlığınca uygulamaya koyulan projelerle trafik kurallarına uyulması ve güvenli seyahat konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir."