Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eylül ayı süresince yapılan denetimlerde 6 bin 786 taşıt denetlenirken, 84 araca 63 bin 963 lira idari para cezası uygulandı.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların trafik kazalarına karşı güvenli ortamlarda seyahat etmelerini sağlamaya yönelik olarak denetimlerin 7/24 esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.
1-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen genel ve özel denetimlerde 6 bin 706 şahsın sorgulandığı, 117 motosiklet, 32 otobüs, 38 tarım aracı, 411 işçi servisi ve 6 bin 188 otomobilin kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yazılı olan kuralları ihlal eden 84 araç sürücüsüne 63 bin 963 lira cezai işlem uygulanmış, 20 araç trafikten men edilmiş, 7 sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, 8 aranan araç yakalanmıştır. Tüm bunların yanında önemle üzerinde durulan yol kenarı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık 10 bin sürücü ve yolcu vatandaşımıza; 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın', 'Trafik Dedektifleri', 'Kırmızı Düdük', 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' isimli İçişleri Bakanlığınca uygulamaya koyulan projelerle trafik kurallarına uyulması ve güvenli seyahat konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Bartın'da jandarma ekipleri 18 günde 6 bin 786 aracı denetledi - Son Dakika