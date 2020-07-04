Son dakika haberi: Bartın'da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına başlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bartın'da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına başlandı

Bir son dakika haberine göre Bartın'da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapım çalışmalarına başlandı.

Bartın'da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapım çalışmalarına başlandı.

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AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 17 Mart tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Başkanlığınca Ankara'da gerçekleştirilen ve 24 firmanın katıldığı Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İhalesinde Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin ardından müteahhit firma ile sözleşme imzalandığını ve inşaat çalışmalarına başlandığını açıkladı.


"Katı Atıl Bertaraf tesislerinin yapımının tamamlanmasıyla birlikte Bartın'ın önemli bir Problemini de çözüme kavuşturmuş olacağız." diyen Milletvekili Tunç, "Belediyelerimizin ve İl Özel İdaremizin İnkumu tepesindeki herkesi çok rahatsız eden vahşi çöp depolamasına son vererek Doğalgaz yatırımımızın ardından önemli bir çevre yatırımına daha imza atmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, İller Bankası yetkililerine ve Valimize teşekkür ederiz."Dedi. - BARTIN

İller Bankası, AK Parti, Ankara, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bartın'da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına başlandı - Son Dakika

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