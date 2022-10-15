Bartın 'daki Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri'ne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ambulans uçaklarla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Ambulansa alınan yaralılar, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan biri Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi'nde tedavi altına alınırken, diğer 5 yaralı ise Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! BARTIN'DA MADEN OCAĞINDAKİ PATLAMADA YARALANAN 6 İŞÇİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ - Son Dakika

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