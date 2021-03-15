Bartın'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Tayfun S. (30) idaresindeki 74 AY 474 plakalı pikap, Ağdacı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Zeki K'nin (58) kullandığı 74 AP 266 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Fatma Acar (60) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Acar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Zeki K'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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