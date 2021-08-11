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Bakan Soylu: Karadeniz Bölgesi'nde haber alınmayan yerler var, bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı - Son Dakika
BBC

Bakan Soylu: Karadeniz Bölgesi'nde haber alınmayan yerler var, bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı

11.08.2021 19:19
Bakan Soylu: Karadeniz Bölgesi'nde haber alınmayan yerler var, bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı, System.String[]

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde sel ve su baskınları oldu, en az bir kişi kayıp.

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde sel ve su baskınları oldu, en az bir kişi kayıp.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Bartın Ulus, Kastamonu Azdavay ve Bozkurt başta olmak üzere kısmen Devrekani'de, Sinop Ayancık ve çevresindeki alanda aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana gelmiştir. Hem müdahaleler, tahliyeler hem de arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Bazı alanlarda su yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığını ve yağış miktarının yer yer 300 kilogramın üzerinde olduğunu belirten Soylu, "Haber alınmayan yerler mevcut" dedi.

Soylu, bazı yerlerde vatandaşların suyun yüksekliği nedeniyle çatılarda beklediğini ve havadan tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

Soylu, " AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma ve polisimiz, herkes seferber oldu. İnşallah kayıp vermeden tahliyeleri sağlıklı şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

En az bir kişi kayıp

Bartın'da aşırı yağışlar ve sel nedeniyle heyelan meydana geldi, ilde bir kişi selde kayboldu.

Bartın Valisi Sinan Güner, " Kumluca beldesi yakınlarında evi yıkılan bir kadın selde kayboldu, arama çalışmaları sürüyor" dedi.

Bartın- Karabük yolunda sel nedeniyle çökme oldu, İki köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karabük Bahçecik mevkiindeki köprüde yaşanan çökmeden 13 kişinin etkilendiğini, 8'inin ambulansla hastaneye kaldırıldığını, hastaneye kaldırılmak istemeyen beş kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildiğini duyurdu.

Bartın Belediyesi'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada, ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşlar uyarıldı:

"Bölgemizde dün gece yağan aşırı yağmurla ırmak ve dere yatakları taşmış, baraj doluluk seviyesine ulaşmıştır. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışlar yarın ve Cuma günü de devam edecek olup Bartın kent merkezi ve mücavir alanlardan geçen ırmak yataklarında su seviyesinin yükselecek olmasından dolayı ırmak yatağı kenarlarına yaklaşılmaması, ırmak yatağı kenarlarında ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle duyurulur."

Sinop'ta dün akşam saatlerinde aralıklarla devam eden sağanak, sabah şiddetini artırdı. Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan dere taştı, bazı mahallelerde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Birçok araç ise sel sularına kapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün içerisinde Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edileceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre Sinop'ta Türkeli ilçesinde de sel meydana geldi. Türkeli ilçe merkezinden geçen dereler taşarken birçok ev hasar gördü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi.

DHA, İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'in de sel sularına kapılarak kaybolduğunu ve arama çalışması başlatıldığını belirtti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle iki otomobil toprak altında kaldı.

'HES ile ilgili problem yok'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Koordinasyon Merkezi'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki sel felaketi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Pakdemirli, "Meteorolojik olarak baktığımızda belki 50-100 yılda yaşanmayan afetle karşı karşıyayız. HES ile ilgili problem yok" derken, Dönmez ise "Kastamonu, Sinop ve Bartın şehirlerimizde aşırı sel felaketi ile etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun. Aşırı yağışlar nedeniyle kesintiler var. Bir kısmı hasar bir kısmı tedbir amaçlı kesintiler oluştu" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Oradaki vatandaşlarımız için de elimizden geleni yapacağız

31 Temmuz'daki selde zarar gören Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ni ziyareti sırasında Karadeniz Bölgesi'ndeki sellere de değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün Karadeniz'de de bir sel felaketi oldu. Grup başkan vekilimiz ve milletvekili arkadaşlarımız orada. Oradaki vatandaşlarımız için de elimizden geleni yapacağız. Hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz bütün sorunları çözeceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.

Bakan Soylu: Karadeniz Bölgesi'nde haber alınmayan yerler var, bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı
Bakan Soylu: Karadeniz Bölgesi'nde haber alınmayan yerler var, bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı
Bakan Soylu: Karadeniz Bölgesi'nde haber alınmayan yerler var, bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı

Bartın, Baraj, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Soylu: Karadeniz Bölgesi'nde haber alınmayan yerler var, bazı alanlarda su yüksekliği 3-4 metreye ulaştı - Son Dakika Dünya

BBC

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