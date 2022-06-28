Bartın'daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu

28.06.2022 23:02

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da özel bir barınakta beslenen ve taşkın sırasında terk edilen 356 köpekten 56'sı telef olurken, barınağın sahibine 434 bin TL ceza kesildi.

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da özel bir barınakta beslenen ve taşkın sırasında terk edilen 356 köpekten 56'sı telef olurken, barınağın sahibine 434 bin TL ceza kesildi.

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da Sevim Arkan tarafından oluşturulan bir barınakta beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılanan 356 köpek taşkın sırasında terk edildi. Suların bastığı barınaktaki birçok köpek kafeslerin çatılarına çıkarak hayatta kalırken suların içinde kalan 22'si yavru olmak üzere 56 köpek telef oldu. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Suların bastığı barınakta sağ kalmayı başaran 300 köpek İl Özel İdaresine ait hayvan barınağına götürüldü.

Barınaktaki köpekleri taşkın riskine karşı terk eden ve 56 köpeğin telef olmasından sorumlu tutulan barınak sahibi Sevim Arkan'a izinsiz barınak kurmaktan dolayı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL para cezası kesildi. Arkan'a ayrıca, hayvanların telef olmasına neden olduğundan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da suç duyurusunda bulunarak soruşturma açılacağı öğrenildi.

(Yasin Erdem - Bülent Bostancı/İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Bartın'daki selde barınakta kilitli bulunan 56 köpek telef oldu Son dakika haber: Bartın'daki selde barınakta kilitli bulunan 56 köpek telef oldu Bakan Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: 'Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız' Bakan Soylu, Bartın'daki sel bölgesinde: 'Vatandaşımızla bu sel afetinin oluşturduğu süreç ortadan kalkana kadar beraber olacağız'
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:13 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 23:28:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement