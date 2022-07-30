DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahsın Topçukonağı caddesinde yer alan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede ikamet ettiği belirlendi. Şüphelinin kapıyı açmaması üzerine Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahsın ikametinde bomba arama köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Bartın'da terör operasyonunda DEAŞ üyesi gözaltına aldı - Son Dakika

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