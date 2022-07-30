Son dakika haberleri! Bartın'da terör operasyonunda DEAŞ üyesi gözaltına aldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bartın'da terör operasyonunda DEAŞ üyesi gözaltına aldı

30.07.2022 21:39

Son dakika gelişmesine göre Bartın'da terör operasyonunda DEAŞ üyesi gözaltına aldı Operasyon sırasında 1 polis memuru yaralandı Bartın'da gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Bartın'da terör operasyonunda DEAŞ üyesi gözaltına aldı

Operasyon sırasında 1 polis memuru yaralandı

BARTIN - Bartın'da gerçekleştirilen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahıs gözaltına alındı. Operasyon sırasında 1 polis memuru yaralandı.

Olay Bartın'ın Okulak Mahallesinde meydana geldi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu şahsın Topçukonağı caddesinde yer alan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede ikamet ettiği belirlendi. Şüphelinin kapıyı açmaması üzerine Özel Harekat Timleri kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahsın ikametinde bomba arama köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

Operasyon sırasında 1 polis memuru silahla yaralandı. Yaralı polis memuru 112 ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bartın'da terör operasyonunda DEAŞ üyesi gözaltına aldı - Son Dakika

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