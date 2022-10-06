İnciğez köyünde narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada 33 gram kubar esrar, 97 gram kenevir tohumu ile elektronik hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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