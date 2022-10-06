Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İnciğez köyünde narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada 33 gram kubar esrar, 97 gram kenevir tohumu ile elektronik hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika