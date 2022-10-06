Son dakika haberi! Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

06.10.2022 13:55
Son dakika haberi! Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İnciğez köyünde narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramada 33 gram kubar esrar, 97 gram kenevir tohumu ile elektronik hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Eroğlu'ndan İBB'ye Haliç eleştirisi Açıklaması Eroğlu'ndan İBB'ye Haliç eleştirisi Açıklaması Bartın haberleri | Bartın Irmağı dibinden toprak yığınları temizleniyor Bartın haberleri | Bartın Irmağı dibinden toprak yığınları temizleniyor
Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:36 Binlerce kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü'nden yürek burkan görüntüler! Su deposuna dönüştürülen gölde bir damla bile su kalmadı
12:32 Altın Portakal'da gösterimi yapılan Narperi'nin Bileziği film ekibi, saçlarını keserek İranlı kadınların mücadelesine destek oldu
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
12:26 Giresun'da park tartışmasında kan döküldü: Öfkeli dayı, yeğenini bıçaklayarak katletti
12:01 Birçok ünlü ismin kadrosunda yer aldığı Tuzak dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı
12:01 Abdullah Gül'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına destek: Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir, tebrik etmek gerekir
11:32 Altın ithalatı eylül ayında zirve yaptı! 39 ton ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
11:02 Kulaklıkla yaya geçidinden geçen ve gelen treni görmeyen genç kız ölümden döndü! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 14:01:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement