Son dakika haberi... Bartın'daki maden faciası; Bakan Bozdağ hastanede işçileri ziyaret etti (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bartın'daki maden faciası; Bakan Bozdağ hastanede işçileri ziyaret etti (2)

16.10.2022 13:00
Son dakika haberi... Bartın'daki maden faciası; Bakan Bozdağ hastanede işçileri ziyaret etti (2)

Son dakika haber... 'KURTULDUĞUMUZA SEVİNEMİYORUZ' Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Devlet Hastanesi'nde yaralanan maden işçilerini ziyaret etti.

'KURTULDUĞUMUZA SEVİNEMİYORUZ'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın Devlet Hastanesi'nde yaralanan maden işçilerini ziyaret etti. Bakan Bozdağ, tedavisi devam eden maden işçileri hakkında bilgi aldı. Tedavisi devam eden nakliyat servisinde çalıştığını belirten maden işçisi Sezgin Çelen nasıl kurtulduğunu anlatarak, "Üzgünüz tabi çok üzgünüz, sevinemiyoruz yani. Arkadaşlarımızla sohbet ettik çıkamamaları" derken sesi titreyip, gözleri doldu. Bakan Bozdağ ise, "Allah onlara rahmet eylesin. Tabi böyle bir olay siz ne kadar sakin kalsanız bir sürü can gidince onu hissediyorsunuz. İnşallah bundan sonra başkaca kazalar olmasın. Elbette tedbirler daha da geliştirildi. Geçmişte de olmuştu Soma'da, Ermenek'te, Zonguldak'ta o zaman iş güvenliği kanunlarını değiştirdik, bir sürü tedbir alındı" diye konuştu.


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Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor Adalet Bakanı Bozdağ: '5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir' Adalet Bakanı Bozdağ: '5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bartın'daki maden faciası; Bakan Bozdağ hastanede işçileri ziyaret etti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Bartın'daki maden faciası; Bakan Bozdağ hastanede işçileri ziyaret etti (2) - Son Dakika
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