Son dakika haberi | Bartın'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisine başlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bartın'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisine başlandı

15.10.2022 02:52

Son dakika gelişmesine göre Prof. Dr. Mustafa Turan'ın konuşması İSTANBUL (AA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını bildirdi.

Prof. Dr. Mustafa Turan'ın konuşması

İSTANBUL (AA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavisine başlandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'dan uçak ambulanslarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen 1 yaralının Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralının ise Yanık Merkezinde durumları değerlendirilip, tedavilerine başlandı. Uzmanımız bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, 6 hastanın ambulans uçakla getirildiğini ve ilk tedavilerinin acil serviste yapıldığını söyledi.

Hastalardan 5'inin durumu ciddi

Turan, şunları kaydetti:

"Hastalarımız yanık tedavi merkezimize alınmışlardır. Burada tedavileri devam etmektedir. Bu hastalardan 5 tanesinin durumu ciddidir. Bu aşamadan sonra da önümüzdeki günlerde ileri tetkik ve tedavileri devam edecektir. Kurtarılmaları için sonuna kadar uğraşılacaktır. Hastalarımızın iki tanesinde acil cerrahi işlem gerekmiştir. Bu tedaviler yapılmıştır. Bir hastamıza da acil Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezimizde ek bir tedavi ihtiyacı oluşmuştur. Şu anda hastamız o bölüme alınmış ve tedavisine başlanmıştır."

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Kaynak: AA

Mustafa Turan, İstanbul, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bartın'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisine başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bartın'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisine başlandı - Son Dakika
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