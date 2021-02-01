Son dakika haberi: "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı bu yıl sonu hizmete girecek" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı bu yıl sonu hizmete girecek"

01.02.2021 11:12
Son dakika haberi:

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattının bu yıl sonunda hizmete gireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi- Kayaşehir metro hattının bu yıl sonunda hizmete gireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kayaşehir Metro İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından kameralar karşısına geçen Bakan Karaismailoğlu, metro projelerinde gelinen son noktayı açıkladı.

İstanbul'da şehir içi raylı toplu ulaşım altyapısının gelişmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Daha önce İstanbulluların hizmetine sunduğumuz Marmaray ve banliyö hattı ile Levent - Hisarüstü metrosunun uzunluğu tam 80 kilometredir. İstanbul'da şu an itibariyle Gayrettepe - Kağıthane - Havalimanı metrosu, Halkalı -Başakşehir -Aravutköy - Havalimanı metrosu, Pendik- Sabihagökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy - Kirazlı metrosu ve şu an incelediğimiz 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro hattının da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro yapımına devam ediyoruz. Bugün İstanbul'un raylı sistem ağı 251 kilometredir. Yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecektir. Bu 342 kilometre metro hattının yüzde 50'sini bakanlığımız İstanbul'a kazandırmış olacaktır. Sadece bu tablo dahi kimin İstanbul için çalıştığnın en güzel göstergesidir" diye konuştu.

Metro hattının Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne alternatif bir ulaşım güzergahı oluşması açısından da önemli olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak biz yaptık. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 1 ayda karayolu bağlantısını hizmete sunduk. Metro hattında da durum aynı. Bizler sözde siyasete kulaklarımız tıkayarak metro hatlarımızın yapımına sahip çıktık. Metrokent, Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar ve Kayaşehir istasyonları olmak üzere 4 istasyonumuz bulunmakta. Kent merkezi ile Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ile Çam ve Sakura Hastanesi ve havalimanı arasındaki ulaşımın hızlı ekonomik ve güveneli olarak sağlanmasını amaçladık. Maalesef 22 mayıs 2020'de bu hattı devraldığımızda 6,2 kilometre uzunluğundaki hattın sadece yüzde 5'lik kısmı tamamlanmıştı. Derhal hız verdiğimiz çalışmalar sayesinden büyük mesafe kat ettik. Fiziki gerçekleşme oranını bugün itibariyle yüzde 36'ya çıkardık. 3 bin 298 metre uzunluğundaki TBM tünel imalatlarının yüzde 80'ini tamamladık. Proje kapsamında 43 bin 729 metrekare kapalı alan imalatı, 9 bin 923 metre ray imalatı yapacağız. Projede şu an yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edilmektedir" şeklinde konuştu.

Projenin tamamlanacağı tarihi de açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Kayaşehir metro hattı projemizi bu yıl sonunda halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yüzde 95'lik kısmını 18 ayda bitirmeyi hedefledik. Bu hat Kayaşehir istasyonunda, yapımı bakanlığımızca devam eden Halkalı Havalimanı metro hattı ile entegre olacaktır. Bölgenin havalimanına ulaşımı metro ile sağlanmış olacaktır. Bakırköy - Kirazlı metro hattının projemizin tamamlanması ile Bakırköy sahilden Çam ve Sakura Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım sağlanmış olacaktır" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)

Başakşehir, Kayaşehir, Sakura, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı bu yıl sonu hizmete girecek' - Son Dakika


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