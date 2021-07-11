Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR'DE 16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ - Son Dakika

Başakşehir Kayabaşı mezarlığı önünde 16 yaşındaki H.D. hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı önünde meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki H.D. dayısının kullandığı ileri sürülen hafriyat kamyonuna binmeye çalıştı. Binemeden düşen H.D., hareket eden kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan H.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. H.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.