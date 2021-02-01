Başakşehir'de 2016 yılında işlenen cinayette 6 şüpheli gözaltına alındı

BAŞAKŞEHİR'de 4 yıl önce 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında otomobilin içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Selahattin Aydaş cinayeti aydınlandı. O tarihte cep telefonunu İzmir'de bırakarak "Ben İstanbul'da değildim" diye ifade verip serbest kalan şüpheli Onur K. (25) ve olaya karışan 5 şüpheli polisin titiz takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin asıl hedefinin alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı oldukları Selahattin Aydaş'ın kardeşi olduğu ancak onu bulamayınca Selahattin Aydaş'ı öldürdükleri öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÖZLERİ ÖNÜNDE 2016 YILINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Başakşehir, Şahin Tepe Mahallesi'nde 4 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olayda bir dönerci dükkanı bulunan Selahattin Aydaş, otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Yanında 10 yaşında kızı bulunan Selahattin Aydaş, trafik ışıklarında durduğu sırada yanına yanaşan bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Babası gözleri önünde öldürülen 10 yaşındaki F.A. ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

CİNAYET ŞÜPHELİ O TARİHTE DE YAKALANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis cinayet olayının şüphelisi olarak Onur K.'yı gözaltına almıştı. Ancak olay sırasında İzmir'de olduğunu söyleyen delil olarakta cep telefonu kayıtlarını gösteren Onur K. o tarihte ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

UZUN SÜRE KULLANILMAYAN TELEFON POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİCinayet Büro Amirliği tarafından hiç bir zaman kapatılmayan dava dosyasında polis olayın şüphelisine ulaşmak için titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada Onur K.'nın cep telefonunun olayın meydana geldiği saatte İzmir'de olduğunu tespit etti. Ancak telefonun uzun süre aynı yerde kaldığı ve bu sırada hiç konuşma yapılmadığı belirlendi.

10 BİN ARAÇ TEK TEK İNCELENDİ ŞÜPHELİLERE ULAŞILDIBu durumu şüpheli bulan polis Onur K. ile ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında kamera görüntülerinde şüpheli olarak görülen yaklaşık 10 bin araç tek tek incelendi. Sonunda cinayet olayında kullanıldığı tespit edilen 4 otomobilin plakasına ulaşıldı. Polis yaptığı incelemede Onur K.'nın cinayetten hemen önce bir araçla İzmir'e gittiğini orada telefonunu bıraktıktan sonra başka bir araçla İstanbul'a geldiğini belirledi. Cinayet olayının hemen ardından Onur K.'nın başka bir otomobille tekrar İzmir'e gittiği tespit edildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBu gelişme üzerine polis, Onur K. ile birlikte olaya karışan toplam 6 kişiyi Bağcılar ve Esenler'de düzendiği operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler Onur K., Polat A.(24), Semih K.(26), İbrahim K.(34), Umut İ.(31) ve Mutluhan D.(29) Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüphelilerden Onur K.'nın daha önceden 14 kez gözaltına alındığı, Polat A.'nın ise 12 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİLERŞüphelilerin çelişkili ifadeler verdiği öğrenilirken, asıl şüpheli Onur K.'nın savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Şüpheli Onur K., emniyet müdürlüğü binasından çıkışında suçsuz olduğunu iddia ederek "Ben suçlu değilim" dedi.

ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİNİN KARDEŞİYLE KAVGALILARMIŞ

Yetkililer, şüphelilerin öldürdükleri Selahattin Aydaş'ın kardeşi ile alacak verecek meselesi yüzünden kavgalı oldukları ancak onu bulamayınca ağabeyini öldürmeyi planladıklarının ortaya çıktığını söyledi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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