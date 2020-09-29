Başakşehir'de amcasını öldürerek parçalara ayıran sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de e 26 Şubat 2019'da öz amcası Rıfat Rıza Öztürk 'e(55) silahla ateş ettiği, ardından da cesedi parçalayarak Kadıköy 'deki çöp konteynerine attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Fahrettin Öztürk 'ün aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ferhat Yılmaz, cinayetten haberi olmadığını öne sürerek "Benim olay yerinden ayrılmama sebebim Fahrettin Öztürk'ü gördüğümde elinde bıçak ve silah vardı. Bir vahşet vardı, kendi amcasına bunu yapan normal bir arkadaşına ne yapmaz, diye düşündüm" dedi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz getirilirken, maktul Rıfat Rıza Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk ve çocukları Sümeyye Öztürk, Gamze Vasfiye Öztürk ve Ahmet İhsan Öztürk katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Maktul Öztürk'ün ailesi sanıklardan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde sanıkların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

"KENDİ AMCASINA BUNU YAPAN ARKADAŞINA NE YAPMAZ"Tutuklu sanık Ferhat Yılmaz, "Benim olay yerinden ayrılmama sebebim Fahrettin'i gördüğümde elinde bıçak ve silah vardı, bir vahşet vardı. Kendi amcasına bunu yapan normal bir arkadaşına ne yapmaz diye düşündüm. Korktum, onun için ayrılamadım. Daha sonra da ne yapacağımı bilmediğim için ihbarda bulunmadım. Zaten ertesi gün öğlen yakalandım. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanık Yılmaz, olay günü Fahrettin Öztürk'ün kendisini aradığını, derneğe çağırdığını, olay yerine gidene kadar cinayetten haberi olmadığını öne sürdü. Yılmaz, cesedi görünce şok olduğunu ifade ederek "Ben önce inanmamıştım. Kendisi amcası olduğunu söyledi. Cesedin yüzde 90'ı parçalanmıştı. Fahrettin'in bir elinde bıçak, bir elinde silah vardı. Ben oradan kendimi kurtarmak için çabaladım. Her şeyi kendisi yapmıştı. Ben gittikten sonra 5 dakika kadar bıçakla cesedi parçalamaya devam etti. Poşetlere koydu, ben giderken poşet götürmemiştim. Ben dahil olmadım" şeklinde beyanda bulundu.

SİLAHI TUVALETTE BULDUĞUNU İDDİA ETTİSanık Fahrettin Öztürk ise, "Ben silahı lokalde Ferhat'ın masasının üzerinde gördüm. Yaklaşık 1 hafta önce almıştım. Olaydan birkaç gün önce de silahı iş yerine götürdüm" ifadelerini kullandı.Sanık Ferhat Yılmaz da kendisine ait olmadığının iddia ettiği silahı restoranın tuvaletinde bulduğunu, çalışma masasının altındaki kilitli olmayan dolaba bıraktığını iddia etti. "FAHRETTİN GÜÇSÜZ OLDUĞU İÇİN MUSAHEBECİ YAPILDI"Maktulün oğlu Ahmet İhsan Öztürk de söz alarak "Ben iş yerinde işlerin nasıl yapıldığını biliyorum. Fahrettin güçsüz olduğu için muhasebeci yapıldı. Benim babam kiloludur, bu nedenle gövde kısmını taşıması mümkün değildir. Gövde kısmını diğer sanık Ferhat'ın viyadüğe attığını düşünüyorum" dedi. TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİSavcı mevcut delil durumu göstererek sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan heyet, eksikliklerin giderilmesiyle birlikte esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, cinayet 26 Şubat 2019 tarihinde Başakşehir'de işlendi. Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz'dan temin ettiği silah ile iş yerinin banyo kısmında abdest alan amcası Rıfat Rıza Öztürk'e silahla ateş etti. Amca Rıfat Rıza Öztürk yere düştü. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ölümünden emin olamadıkları Rıfat Rıza Öztürk'ün bıçakla boğazını kesti. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla Rıfat Rıza Öztürk'ün kafasını bedeninden, kollarını dirseklerinden, bacaklarını da diz kapağından olmak üzere vücudundan ayırdı. Rıfat Rıza Öztürk'e ait cesedi parçalara ayıran Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz, ceset parçalarını valize ve poşete koydu, araca yükledi. Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz ile Yavuz Selim Köprüsü'nü geçerek, viyadük üzerinde durdu, maktulün vücut parçalarını valizden çıkartarak viyadükten aşağıya attı. Ferhat Yılmaz, Fahrettin Öztürk ile lokale gitti. Lokalde bulunan Fatih Demir ve Turgut Kundakçı yaşanan olayı Ferhat Yılmaz ve Fahrettin Öztürk'ten öğrendi. Suç delillerini gizleme eylemine Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'nın iştirak etti. 4 sanık maktulün cesedine ait kollar, bacak ve kafa kısmı ile kıyafetlerini ayrı ayrı poşetledi ve araca yükledi. Araca binen 4 sanık buradan ayrılarak ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'de, diğer parçaları da farklı bir çöp konteynerine attı.

İddianamede Fahrettin Öztürk (32) ile Ferhat Yılmaz'ın(37) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan 8'er yıla kadar hapislerini talep edilirken, sanık Fatih Demir (29) ve Turgut Kundakçı'nın (26) "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

- İstanbul