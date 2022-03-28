Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü

28.03.2022 12:20

Son dakika haber: İstanbul Başakşehir'de, yolda bozulan aracı kontrol ettiği sırada tırın çarptığı tamirci hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

İstanbul Başakşehir'de, yolda bozulan aracı kontrol ettiği sırada tırın çarptığı tamirci hayatını kaybetti, kazada 2 kişi de yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeyken bozulan 41 VN 172 plakalı aracın sürücüsü, olay yerine tamirci çağırdı. Aracı tamir için gelen bir kişi, otomobilini yol kenarına park ederek bozulan aracı kontrol etmeye başladı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen tır, bozulan araç ile tamircinin otomobiline çarptı.

Kazada, tırın altında kalan tamirci, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın ve diğer aracın sürücüsünün de yaralandığı kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tamircinin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırılacak.

Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü
Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü
Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü

YORUMLAR
500
FATİH'TE İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİN ARASINDAN 4 KİŞİ İLE 6 YAVRU KEDİYİ KURTARDI FATİH'TE İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİN ARASINDAN 4 KİŞİ İLE 6 YAVRU KEDİYİ KURTARDI Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi Kıbrıs gazisi iki arkadaş 48 yıl sonra aynı yerde poz verdi

Başakşehir, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 12:26:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Başakşehir'de bozulan aracı kontrol ederken tırın çarptığı tamirci öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement