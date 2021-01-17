Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI - Son Dakika

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR\'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Son Güncelleme: 17.01.2021 15:10

Son dakika haberi: İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, beyaza bürünen Başakşehir'de karın keyfini çocuklar çıkardı.

İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, beyaza bürünen Başakşehir'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarırken, bazı çocuklar da karın üzerinde kaymayı tercih etti. Beyaza bürünen Başakşehir'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parklara gelerek kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar da ellerindeki poşetlerle karın üzerinde kaymayı tercih etti. Kar yağışının gün içerisinde yüksek yerlerde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-------------------Kar topu oynayan çocuklar-Karın üzerinde kayan çocuklar-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA

Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI - Son Dakika
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