Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR\'DE KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

İstanbul'da kar yağışı etkili olurken, beyaza bürünen Başakşehir'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarırken, bazı çocuklar da karın üzerinde kaymayı tercih etti. Beyaza bürünen Başakşehir'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parklara gelerek kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar da ellerindeki poşetlerle karın üzerinde kaymayı tercih etti. Kar yağışının gün içerisinde yüksek yerlerde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-------------------Kar topu oynayan çocuklar-Karın üzerinde kayan çocuklar-Genel ve detaylar

- İstanbul