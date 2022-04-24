Son dakika haberi: Başakşehir'de eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Başakşehir'de, çıkan tartışmada eşini bıçakla yaralayarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Kayyum Sokak'ta bulunan evde yaşayan Şemsettin T. ile eşi Sema T. arasında dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından mutfaktan bıçak alan Şemsettin T, eşine saldırdı.

Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Sema T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Şemsettin T'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.