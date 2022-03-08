Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika
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Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı

08.03.2022 11:53
Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı

, İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıtarak, KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

, İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıtarak, KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri saat 10.00'da Başakşehir Fenertepe Gişelerinde kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı. Trafik ekipleri, durdurdukları otomobil ve otobüsteki kadın sürücü ve yolculara İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği Kadın Destek Uygulaması(KADES) hakkında bilgi verdi. Selin Canik, Meriç daha önce telefonuna indirdiği KADES Uygulamasını göstererek, "KADES Uygulamasını daha önce telefonuma indirmiştim. Tek bir tuşla emniyet güçleri yanımda olacağı için kendimi çok güvende hissediyorum. Devletimiz her zaman yanımızda" dedi.


- İstanbul
Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı
Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı
Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı
Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı
Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de jandarma kadınlara karanfil dağıttı; KADES uygulamasını tanıttı - Son Dakika


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