Yangında müşteri ve çalışanlardan dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahale edilirken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Restorandakileri tahliye eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir et restoranının ocağında yangın çıktı.

Başakşehir 'de bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi.

Son Dakika › Güncel › Başakşehir'deki bir restoranda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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