Başakşehir'de aynı yönde seyreden tırla çarpışan İSTAÇ AŞ'ye ait tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine giden H.T. idaresindeki tır, önünde seyreden H.B.'nin kullandığı 34 CFS plakalı başka bir tırla çarpıştı.
Sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarılan H.T. ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik, bir süre tek şeritten verildi.
Tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ve yolun belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika