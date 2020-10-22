Son dakika haberleri! Başgardiyanı yaralayan kadın, eski yengesini korkutmak için silahı çıkarmış - Son Dakika

KARAMAN'da cezaevi önünde kavgayı ayırmak için tabancayı almak isteyen başgardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu'nu (55) kasığından yaralayan Elmas N. (23) ile olaya karıştığı öne sürülen kardeşleri Songül N. (20) ve Hasret U. (25), adliyeye sevk edildi. Elmas N.'nin ifadesinde cezaevi önünde kavga ettikleri, ağabeyinin boşandığı Arife N.'yi (26) korkutmak için tabancayı çıkardığı sırada olayın yaşandığını söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Kız kardeşler Elmas ve Songül N. ile Hasret U., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunan babası Bulut N.'yi ziyarete gitti. Kardeşler cezaevi önünde, babası Bulut N.'yi ziyarete gelen ağabeyinin boşandığı Arife N. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.