Son dakika haberi... Başhekim Adaş, 'hastaneler korona virüs hastalarıyla dolu' iddiasına yanıt verdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Başhekim Adaş, 'hastaneler korona virüs hastalarıyla dolu' iddiasına yanıt verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Başhekim Adaş, 'hastaneler korona virüs hastalarıyla dolu' iddiasına yanıt verdi Başhekim Adaş, "Dolan bir hastamız yok" Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Başhekim Adaş, 'hastaneler korona virüs hastalarıyla dolu' iddiasına yanıt verdi

Başhekim Adaş, "Dolan bir hastamız yok"

İSTANBUL - Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Hastaneler korona virüs hastalarıyla dolu" iddialarıyla ilgili konuştu. Adaş, "Şöyle terimler kullanılıyor; aslında on misli beş misli ama saklanıyor. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Dolan bir hastanemiz yok. Şu an için Bakırköy'deki kampüsümüz normal hastalar için hizmet veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, vaka sayılarının arttığı bu günlerde de salgına karşı önemli bir mücadele veriyor. Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs'ta açılan hastanede bu güne kadar çok sayıda hastaya hizmet verildi. 432'si yoğun bakım olmak üzere bin 8 yatak kapasiteli hastanede uluslararası hastaların tedavisi de yapılırken Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş da sorumlu olduğu hastanelerle ilgili bilgi verdi. Adaş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan test kuyruğu ve hastanelerin korona virüs hastalarıyla dolduğu iddialarına yanıt verdi.

"Basit kurallara uymayınca karşımıza enfeksiyon tablosu çıkıyor"

Korona virüs vakalarında yaşanan artışla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Verileri Sağlık Bakanlığı tüm toplumla paylaşıyor. Bu verileri incelediğimizde zaten Türkiye genelinde bir artış olduğunu fark edebiliyoruz. Bazı kuralları unutuyoruz bu kuralları unutmamamız lazım. Bu kadar basit kurallara uymayınca karşımıza enfeksiyon tablosu çıkıyor. Bazen bu tablo hiç tasvip etmediğimiz seviyelere gelebiliyor. Açıldığından beri yaklaşık 50 bin kadar polikliniklere hasta geldi. Ama hasta derken bunların bir kısmı pasaport, bir kısmı covid enfeksiyonu geçirdikten sonra gelen hastalar gerek Sadi Konuk gerek buradan olsun. Bazen medyada böyle bir görüntü olduğu zaman herkes dehşete düşüyor. Bu kadar çok korona mı var, değil. Şuan burada o kadar çok paniğe yol açacak herhangi bir şey yok. Özellikle İstanbul bu konuda son derece kontrol altında" dedi.

"Mutlaka gelenlerin yanında en az bir ya da iki kişi oluyor"

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oluşan test sıralarıyla ilgili konuşan Adaş, "Medyada Sadi Konuk'ta test yapıldığı haberi çıktı. Herkes tabi hücum etti. Biz belirli yerlerde hastaları toplamak ve bunları toplarken de açık havada toplamayı planladık. O konuda çok eleştiri aldık ama takdir edersiniz ki kapalı alanda bir hastalığın yayılmasıyla açık alanda yayılması arasında çok farklı oluyor. Mutlaka gelenlerin yanında en az bir ya da iki kişi oluyor. Birbirleriyle sohbet başlıyor, biraz sonra o izolasyon bozulmuş oluyor" diye konuştu.

"Mesafelerinizi koruyun, maskenizi çıkarmayın"

Prof. Dr Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Adaş, " Pasaport polikliniğini içeriye taşıdık. PSR kabinleri yoktu, negatif basınçlı kabinler yaptık. Hem diğer polikliniklerde hem de burada çünkü PSR alınırken hasta çıktığı zaman bir bulaşı olmasın diye. İçerideki hava tamamen alınıyor. Kırmızı ve yeşil ışıklar var. Yeşil oluncaya kadar kimse giremiyor çünkü havanın temizlenmesi lazım. Hem yoğun bakımda hem serviste yatan hastalar için negatif basınçlı odalar çok önemli. Temel kurallara lütfen uyunuz. Mesafelerinizi koruyun, elinizi yüzünüzü yıkayın, maskenizi çıkarmayın. Sağlıklı beslenme ve düzgün uyuma, kötü alışkanlıklardan vazgeçme önemli" şeklinde konuştu.

"Yatan hastanın kayıtlarını bir sürü insan görüyor "

Hastanelerde daha fazla hasta olduğuna yönelik iddialar üzerine konuşan Adaş, "Dolan bir hastanemiz yok şu an için. Bazen medyada 'hastanelerde yer yok' ifadeleri oluyor. İstanbul için rahat konuşabilirim. Çünkü biz başhekimler toplantısı yapıyoruz ya da sayın Sağlık Bakanı geliyor toplantı yapılıyor. Yani şu anda her hastanenin mevcut kapasitesi dolmuş değil, zaten bizim Bakırköy'deki kampüsümüz şu an normal hastalar için hizmet veriyor. Eğer çok acil, istenmeyen durumlar çıkarsa biz orayı da kullanırız. Ama şu an öyle bir şey yapmıyoruz. Şöyle terimler kullanılıyor; aslında on misli beş misli ama saklanıyor. Arkadaşlar bunu saklayamazsınız böyle bir şey olmaz, yatan hastanın kayıtlarını bir sürü insan görüyor zaten. Nereye kadar yapabilirsin. 10 yıl, 20 yıl sonra da bu veriler duracak. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Bizi çok rencide eden bir haber bu. Hiç ummadığımız ülkelerden bile hasta geldi. İngiltere, Almanya Haiti'den bile var. Vatandaşlar lütfen soğukkanlı olsunlar, devletin etkili mercilerinin verdiği beyanları dikkate alsınlar. Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de aşı çalışmaları var, inşallah başarılı sonuçlar alınır" diye konuştu.

Son dakika haberi... Başhekim Adaş, 'hastaneler korona virüs hastalarıyla dolu' iddiasına yanıt verdi

Sadi Konuk, hastaneler, 112 Acil, Bakırköy, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Başhekim Adaş, 'hastaneler korona virüs hastalarıyla dolu' iddiasına yanıt verdi - Son Dakika


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