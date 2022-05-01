Son dakika haberi... Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı...O anlar kamerada - Son Dakika

Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı...O anlar kamerada

Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 Yaşındaki kız feci şekilde yaralandı

Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin'den sonra bir köpek vakası da Şırnak Cizre'de Yaşandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sokak köpeğinin saldırısı sonucu sırtından ve bacaklarından yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu Elvin Bayar feci şekilde yaralandı. Ramazan Bayramı öncesi küçük kız dehşeti yaşarken,olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Kurtuluş Köyü Dirsekli TOKİ Konutlarında meydana geldi.Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda başı boş dolaşan köpek Bayar Ailesinin ikamet ettiği binanın karşısındaki binanın önünde bulunan küçük bir çocuğu kovaladı.Köpeğin binaya girdiğini gören çocuklarla birlikte yoldan geçen bir vatandaş köpeği çıkarmak için binanın kapısına gittikleri anda köpek saldırısına uğradı.Alanda bulunan çocuklar sağa sola kaçışırken 5 Yaşındaki Elvan Bayar ve iki arkadaşı da oturdukları binaya kaçtı.Binanın içine kaçan çocuklardan Elvin Bayar ayağı kayıp yere düşünce köpeğin saldırısına uğradı.Köpek tarafından dört yerinden ısırılan ve koridorda sürüklenen küçük kız dehşeti yaşarken,küçük kızı sesleri duyup aşağıya inen ablası kurtardı.

Başıboş köpek tarafından dört yerinden ısırılıp feci şekilde yaralanan küçük kız ve ailesi ramazan bayram öncesi büyük bir dehşet ve acı yaşadı.Hastanede tedavisi yapılıp taburcu edilen 5 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından eve götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda herkes olayın nasıl olduğunu çok açık bir şekilde gördüğünü ifade eden Zeki Bayar,olayın yaşandığı esnada ben işyerindeydim.Evden telefon geldi ve Elvin'e köpeğin saldırdığını söylediler.Eve geldiğimde çocuk kanrevan içindeydi.İlk önce kızımı ısıran köpeği kovaladım köpek hangi köpek cinsi diye ama köpek kaçtı.Sonra kızımı hemen hastaneye kaldırıp tedavisini yaptık.Allaha çok şükür bu olay çok kötüde sonuçlanabilirdi diye konuştu.

Hem hayvan sahiplerinin hayvanlarına sahip çıkması hem de sokak hayvanlarına bir barınak yapılmasını yada bu sokak hayvanlarının insanların yaşam alanlarından uzaklaştırılmasını istediğini ifade eden Bayar,"çünkü çocuk bu kendini savunamaz ve koruyamaz.Bu olay bugün başımıza geldi inşallah başka insanların başına gelmez.Yaşanan bu olay çok zor bir durum.Kamera kayıtlarını islediğimde tüylerim diken diken oluyor.Bu olay benim çocuğumun başına geldiği için değil bu kim olursa olsun aynı şekilde tepki verirdim çünkü ortada masum bir can var.Çünkü çocuğun köpekle mücadelesi ve hayatta kalmaya çalışması hem bizleri çok üzdü hem de moralimizi bozdu."

Yetkililerden bu konuya bir çözüm bulmalarını istediğini belirten Bayar,"bu köpek kiminse sahibinin bulunmasını istiyoruz.Bu köpeği besleyipte sokağa salan kimse adalet önüne çıkarılıp cezalandırılmasını istiyoruz.

Tedavisi yapıldıktan sonra taburcu olan kızının şuan için hayati bir tehlikesinin bulunmadığını ancak köpek ısırığının kemiğe kadar derine indiğine vurgu yapan Bayar,kızım dört yerinden ısırılmış.Sırtından ve her iki bacağından.Yaşanan olaydan sonra köpek güvenlik güçleri tarafından Cizre Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.Yetkililerden kısa sürede köpeğin kuduz olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istiyorum ve inşallah köpek kuduz değildir.Olaydan sonra karakola gidip ifade verdim hem köpek sahibinden hem de diğer sorumlulardan şikayetçiyim.Bu olay bugün bizim başımıza geldi inşallah başkasının başına gelmez.Bu herkesin başına gelebilecek bir olay ve bu olyın bir daha yaşanmaması için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz."diye konuştu.

Köpeğin saldırısı sonucu dört yerinden yaralanan 5 Yaşındaki Elvin Bayar,"ben ve arkadaşım bina içinde oyun oynarken binaya bir köpek girdi ve bizi kovaladı.Köpekten kaçarken kayıp düştüm ve köpek beni ısırdı.Elinden kurtulmak için çabaladım ancak kurtulamadım.Sonra ablamın yardımı ile kurtuldum."dedi.