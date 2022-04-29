Son dakika haberi... BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI - Son Dakika

ANTALYA'da yaşayan Özgür E. (46), sokakta yürürken 10'dan fazla köpeğin kovalaması sonucu bacağından yaralandı. Aynı köpeklerin, Özgür E.'nin yanı sıra, farklı zamanlarda çocuklarıyla yürüyüş yapan aile ve başka bir vatandaşa saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Köpek saldırma olayı Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Özgür E., yolda yürüdüğü sırada 10'dan fazla köpek bir anda etrafını sardı. Köpeklerin kendisini kovalaması sonucu Özgür E., caddeye fırlayarak refüje geçti. Köpekler Özgür E.'yi sağ bacak baldırından ısırarak yaraladı. Köpekler bir süre sonra etrafa dağılırken, Özgür E. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgür E.'nin bacağına 3 dikiş atıldı.

Köpeklerin bir sebep olmadan kendisine saldırdığını ifade eden Özgür E., "Oturduğum siteye giderken Kundu bölgesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradım. 10-12 arası köpek birden saldırdı. Ben sakin kalmaya çalışsam da üzerime doğru geldikleri için yola fırladım" dedi.

'GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI'

Özgür E.'ye saldıran köpeklerin aynı bölgede farklı tarihlerde başka vatandaşlara saldırma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özgür E.'nin elinde poşetlerle yürüdüğü sırada köpeklerin bir anda saldırdığı ve Özgür E.'nin yola fırladığı görülürken, aynı köpeklerin bebek arabası ve yanında genç bir kızla yürüyen bir kadına da saldırdığı görüldü. Köpeklerin başka bir vatandaşa saldırdığı anlar da görüntülere yansıdı.