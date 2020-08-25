Son dakika haberi! Başiskele'de çocuklar şenlik programlarıyla eğleniyor - Son Dakika

Başiskele Belediyesi tarafından 37 mahallesinin kesişim noktalarında kurulan sahnelerde düzenlenen şenlik programlarıyla, ilçedeki çocukları eğlendiriyor.

"Mahallemde Şenlik Var" etkinliğiyle çocuk tiyatro ve eğlencelerini çocukların ayağına getiren Başiskele Belediyesi, Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklara okulların da açılışının bir süre daha ötelenmesinin ardından etkinliklerini sürdürüyor. Çocuklar için yapılan bu etkinlik ebeveynlerden tam not alıyor. Evlerinde kalmaktan sıkılan çocuklar, mahallere kurulan açık alandaki ve sosyal mesafeli tiyatro etkinlikleri ile keyifli anlar yaşıyor.

Geleneksel tiyatromuzun karakterleri Hacivat ile Karagöz'ün sahne aldığı tiyatro gösterisi meydanı dolduran çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. Ebeveynleri ile birlikte eğlenceli ve keyifli anlar yaşayan çocuklar Barbaros Mahallesi Semt Meydanı'nı şenlendirdi. İbiş gösterileriyle de hem eğlenip hem öğrenen çocuklara düzenlenen yarışmalarda çeşitli hediyeler dağıtıldı. - KOCAELİ