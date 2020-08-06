Son dakika haberi: Başiskele meclisi Ağustos ayı oturumunu tamamladı - Son Dakika

Başiskele Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve bazı personellerin katılımıyla Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün başkanlığında yapılan toplantıda, 16 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından oturum sonlandı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:42

Kaynak: İHA

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