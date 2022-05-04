Son dakika haberi... Başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürmüş - Son Dakika
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Son dakika haberi... Başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürmüş

04.05.2022 15:01
Son dakika haberi... Başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürmüş

Son dakika haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak öldüren yabancı uyruklu kişi, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak öldüren yabancı uyruklu kişi, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay 2 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu çift, aralarında kıskançlık sorunu olduğundan dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed'i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başka erkeklerle konuştuğundan şüphelenmiş

Öte yandan cinayet zanlısı M.M.'nin, ilk ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Son dakika haberleri... İzmir'de eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı Son dakika haberleri... İzmir'de eşini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı Eşini başından tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı Eşini başından tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Gaziemir, Mayıs, İzmir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürmüş - Son Dakika


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