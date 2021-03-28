Son dakika haberi! Başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunup insanlara hayatı zindan etti - Son Dakika

Son dakika haberi! Başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunup insanlara hayatı zindan etti

28.03.2021 11:37
Son dakika haberi! Başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunup insanlara hayatı zindan etti, System.String[]

Son dakika haber: İzmir'de, açtığı çok sayıda sahte sosyal medya hesabıyla itibar sahibi insanları radarına alan, kişilerin fotoğraflarını ve numaralarını escort sitelerinde paylaşarak; tehdit, hakaret, şantaj iddialarıyla aranan kadın, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de, açtığı çok sayıda sahte sosyal medya hesabıyla itibar sahibi insanları radarına alan, kişilerin fotoğraflarını ve numaralarını escort sitelerinde paylaşarak; tehdit, hakaret, şantaj iddialarıyla aranan kadın, polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. İnsanlara hayatı zindan eden suç makinesi kadının 50 sabıkasının bulunduğu ifade edilirken, kadının yaptıkları bu kadar da olmaz dedirtti.

İzmir'de doktor, hemşire, gazeteci gibi bazı kişiler, kendileri adlarına çok sayıda sahte hesap açıldığını, yine sahte hesaplardan tehdit edildiğini, fotoğraflarının internette cinsel içerikli ifadelerle telefon numaralarıyla paylaşıldığını iddia edip H.G. (40) adlı kadından şikayetçi oldu. Bunun üzerine hemen İzmir polisi tarafından bir çalışma başlatıldı. Zanlının sürekli adres değiştirdiği tespit edilirken, aranan kadının Konak ilçesinde gizlendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda kadın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki telefonlar ve dijital materyallere el konuldu. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, bu kadar da olmaz dedirten detaylar ortaya çıktı.

50 sabıkası var, numaraları fotoğraflarla escort sitesine veriyor

Menderes ilçesinde ikamet eden H.G.'nin, hemen hemen bütün sosyal medya hesaplarında sahte hesaplar açtığı, asılsız paylaşımlar yaptığı, itibar sahibi kişileri tehdit ettiği öğrenildi.

Yine kadının, karşısındaki şahısların fotoğraflarını ve numaralarını escort sitelerini etiketleyerek paylaştığı, kendisi hakkında şikayetçi olanları da tehdit ettiği öne sürüldü. Bu konuda bazı illerde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, H.G.'nin 50 sabıka kaydının bulunduğu belirtildi.

İnsanlara hayatı zindan etmiş

Bununla da sınırlı kalmayan, özelikle itibar sahibi insanları radarına alan kadının, musallat olduğu kişilere ait aile fotoğraflarını, adreslerini sosyal medyadan paylaştığı iddia edildi. 50 sabıkası bulunan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Son dakika haberi! Başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunup insanlara hayatı zindan etti
Son dakika haberi! Başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunup insanlara hayatı zindan etti

Hakaret, Medya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunup insanlara hayatı zindan etti - Son Dakika


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