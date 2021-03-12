Başkale'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde içerisinde metamfetamin, esrar ve afyon sakızı bulunan poşette 5 kilogram uyuşturucu bulundu.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şubesi ekiplerince Ilıcak Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Mahalledeki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, poşet içerisinde 5 kilo ağırlığında 2 parça metamfetamin, esrar ve afyon sakızı ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.???????
Kaynak: AA
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