VAN'DA 14 SAAT SÜREN HASTA KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

VAN'da, kardan yolları kapalı İpekyolu ile Başkale ilçelerine bağlı mezra ve mahallelerden 2 hasta ile sancıları başlayan hamile kadın, sağlık ve UMKE ekiplerince 14 saat süren çalışmalar sonrası alınıp, hastanelere ulaştırıldı.

Van ile çevresini etkisi altına alan ve kırsaldaki yüzlerce mahallenin yolunu kapatan kar yağışı nedeniyle hastalar da zor anlar yaşadı. Karla mücadele, sağlık ve UMKE ekipleri, hastalara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan Gülav Oğul (29) ile bel fıtığı rahatsızlığı olan Recep Canbaz'ın (34) yakınlarının haber vermesi üzerine UMKE ve sağlık ekipleri, hemen harekete geçti. Fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda büyük zorluk yaşanınca ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele görevlilerinden de yardım istedi. 8 saat süren karla mücadele sonrası Oğul ve Canbaz'a ulaşıldı. İlk müdahalenin ardından hastalar güvenli bölgede bekletilen ambulanslara teslim edip, hastaneye gitmelerini sağladı.

Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Savaş Mahallesi'ne bağlı Aşağı Durak mezrasında yaşayan yüksek tansiyon hastası Delal Polat da rahatsızlanınca yakınları, yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine yola çıkan sağlık ekipleri, kar ve tipi nedeniyle zorluk yaşayınca Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri devreye girdi. 6 saat süren mücadelenin ardından Polat, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.